Жители Казани скупили все гвоздики после трагедии в гимназии №175

Казань, 14 мая. Цветочные магазины Казани столкнулись с дефицитом гвоздик. Местные жители скупили все цветы после трагедии в гимназии №175.

Горожане продолжают приходить к мемориалу жертвам нападения на школу, чтобы почтить их память и оставить цветы. Из-за большого потока людей продавцы не успевают восполнить цветочные запасы.

Особенно остро ощущается нехватка красных гвоздик, которые сейчас в городе приобрести практически невозможно.

Трагедия произошла в Казани утром 11 мая. По данным сотрудников правоохранительных органов, 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в школу с огнестрельным оружием. В результате погибли девять человек, в том числе семеро детей.