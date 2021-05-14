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Премьер-министр России подписал постановление об оперативном расселении аварийного жилья

  /   Обновлено: 14 мая 2021 10:37
Общество
Премьер-министр России подписал постановление об оперативном расселении аварийного жилья
Пресс-служба ОНФ

Москва, 14 мая. Новый документ вносит изменения в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ. Это ускорит реализацию федерального проекта.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее более оперативно проводить расселение аварийного жилья. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте российского правительства.

«Корректировка позволит субъектам получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новое постановление позволит реализовать программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» с ускоренными темпами. Как отметил премьер-министр РФ, в 2020 году новое жилье получили почти 130 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что российским субъектам предоставят средства на софинансирование обязательств по предоставлению жилплощади детям-сиротам. Они будут выделяться из федерального бюджета.

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