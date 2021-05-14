Эфир: Зачем Байден предлагает Путину «дружить против хакеров»



В пятницу, 14 мая, с 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждают проблемы международной кибербезопасности.

Группировка хакеров, известная под названием DarkSide и взломавшая неделю назад североамериканского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, похвасталась тремя новыми жертвами. За последние 24 часа группа разместила на своем сайте в даркнете информацию о трех компаниях США, Бразилии и Шотландии, данные которых похитила и теперь требует выкуп.

Ранее стало известно, что оператор американских трубопроводов Colonial Pipeline выплатил взломавшей его системы группировке хакеров DarkSide около 5 млн долларов в качестве выкупа. Это противоречит заявлениям компании, сделанным на этой неделе, которые гласят, что она не собиралась платить вымогателям.

После этого президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину создать международную систему кибербезопасности:

«Мы работаем, чтобы разработать своего рода международный стандарт. Он нужен, чтобы страны, которые знают о криминальной деятельности на их территории, могли действовать против них».

Президент США надеется обсудить этот вопрос с российским лидером. Ранее Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак из-за недавних инцидентов с SolarWinds, Microsoft Exchange и Colonial Pipeline. Документ устраняет барьеры для обмена информацией между правительством и частным сектором об угрозах в области кибербезопасности.

В США в кибератаках традиционно обвиняют Россию, хотя доказательств не предъявляют. При этом в самих США есть государственное подразделение — Кибернетическое командование США (United States Cyber Command, USCYBERCOM) — единое боевое командование вооруженных сил США. Расположено оно на территории военной базы Форт-Мид, штат Мэриленд. Основными задачами командования являются централизованное проведение операций кибернетической войны (кибервойны), управление и защита военных компьютерных сетей США. С 2018 года USCYBERCOM получило права атаковать первым любые цели на территории любых стран.

Зачем Байден предлагает дружбу России в сфере кибербезопасности? Есть ли потребность в такой «дружбе» со стороны нашего государства? Эти вопросы обсуждают специалисты в рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.