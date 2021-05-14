В Лубянке обнаружили труп 18-летнего жителя Челнов

Казань, 14 мая. Водолазы обнаружили тело молодого человека на глубине трех метров недалеко от берега в селе Лубяны.

Компания из нескольких молодых людей отдыхала на берегу Лубянки, но в какой-то момент один из них исчез. По предварительной версии следствия, гражданин по неосторожности упал в воду и не смог выбраться. Обстоятельства случившегося и причина смерти в настоящее время устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

Труп гражданина Белоруссии с гирей в рюкзаке найден в подмосковном водоеме, сообщал ФАН. Тело было обнаружено в Учинском заливе в нескольких метрах от берега.