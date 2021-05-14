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Подражатель казанского стрелка парализовал работу школ в подмосковной Дубне

Происшествия
Подражатель казанского стрелка парализовал работу школ в подмосковной Дубне
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Дубна, 14 мая. Подражатель обвиняемого в убийстве школьников в Казани сообщил о намерении убить учащихся одной из школ подмосковного города Дубна. Как стало известно ФАН, неизвестный написал пафосную речь и отправил ее на электронную почту четырех местных школ.

В местную дежурную часть полиции рано утром 13 мая поступило сообщение от диспетчера службы 112. Он сообщил стражам порядка, что на почту нескольких школ города Дубны поступила информация, по которой незамедлительно нужно принимать решения.

В заявлении указывалось, что некий человек идет расстреливать школьников. К тому же, все учебные заведения, по его словам, заминированы.

Правоохранители установили, что в Дубне находится 17 учебных заведений. Из них 10 школ, два лицея и две гимназии. Также там расположены два техникума и один университет.

«Неустановленный на данный момент злоумышленник в своем письме сообщил, что он — бог, учебные заведения в Дубне заминированы, а у него есть патроны, и он идет пешком с заряженным оружием, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. Мы провели совещание с руководителями учебных заведений и пришли к мнению, что в свете трагедии в Казани нужно провести масштабные мероприятия по предотвращению возможного тяжкого преступления».

Стражи порядка выдвинулись во все учебные заведения города. Эвакуация проводилась в период с 8:45 до 15:30. Всего на улицу вывели 1616 человек. Из них 112 человек — работники школьных учреждений.

На охрану общественного порядка сотрудники полиции по Московской области задействовали пять патрульных автомобилей и 28 сотрудников. В операции также участвовали кинологи со специально обученными поиску взрывчатых веществ собаками.

По данному факту уголовное дело по непонятным причинам пока не возбуждено. Процессуальную проверку проводят в ОМВД России по городскому округу Дубна.

школы дубна стрельба в казани
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