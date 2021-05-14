Инженеры ЗВО готовят полигонное оборудование к проведению маневров в летний период

Москва, 14 мая. Военнослужащие инженерных подразделений танковой армии ЗВО завершают перевод полигонного оборудования на летний период эксплуатации.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что работы ведутся на полигонах Западного военного округа (ЗВО) в Московской, Ивановской, Смоленской, Ярославской и Нижегородской областях.

Инженерами было подготовлено свыше трех тысяч статических и динамических мишеней на расстоянии от 400 до 3000 метров от рубежа открытия огня. На танковых директрисах установлены современные мишени, которые имитируют бронированную технику и живую силу условного противника. Все цели оснащены специальной подсветкой для ведения огня в ночное время суток.

В настоящее время спецкомиссия приступила к проверке качества перевода полигонного оборудования на режим летней эксплуатации.

Ранее сообщалось, что главный полигон российских РВСН Капустин Яр может работать почти без участия людей благодаря проведенной автоматизации. Стоит также напомнить, что не так давно в Арктике прошла проверка боевой готовности личного состава подразделения ПВО по итогам зимних учений, передает «Утро.ру».