Зенитчики ЮВО отразили воздушную атаку условного противника на учениях в Черном море

Сочи, 14 мая. Военнослужащие зенитного ракетного соединения 4-й армии ВВС Южного военного округа отработали задачи по противовоздушной обороне над Черным морем, сообщает пресс-служба ЮВО РФ.

Во время учений боевые дежурные расчеты комплексов «Панцирь-С» обнаружили и уничтожили воздушные высокоскоростные цели условного неприятеля.

«Уничтожение воздушных целей осуществлялось электронным способом», — уточняют в пресс-службе военного округа.

ЗРПК «Панцирь-С» был создан для уничтожения всех средств воздушного нападения при любых погодных условиях. Современные комплексы способны поражать все типы пилотируемых и беспилотных целей противника.

Ранее сообщалось, что более 100 новобранцев прибыли в соединение связи ЮВО в Северной Осетии. Военнослужащие в течение месяца будут осваивать общевойсковой курс подготовки, а затем пройдут церемонию принятия присяги.