Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
14 мая 10:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:45
Происшествия
Пранкер Эдвард Бил выплатил компенсацию всем пострадавшим в ДТП в Москве
10:44
Экономика
Треть компаний в мире намерены сократить площадь офисов после пандемии
10:44
Происшествия
Неадекватная гражданка: жительница Пугачева закрылась в квартире и включила газ
10:42
Общество
Отдохнувшая на Бали россиянка выяснила, как местные относятся к русским туристам
10:42
Общество
Адвокаты осужденного Михаила Ефремова подали кассационную жалобу на приговор
10:38
Политика
Врио главы CISA заявил о возрастающих рисках кибератак на США
10:37
Экономика
После участия в шоу на NBC состояние Илона Маска сократилось на $20 млрд
10:37
Весь мир
В Дамаске прошла встреча глав МИД Ирана и Сирии
10:35
Политика
Глава фракции ОПЗЖ назвал причину намеренной изоляции Медведчука
10:32
Происшествия
Движение ХАМАС заявило об ударе по израильскому химзаводу
10:31
Происшествия
Подражатель казанского стрелка парализовал работу школ в подмосковной Дубне
10:30
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 14 мая, праздники, факты, люди
10:28
Общество
Устройство от российских ученых поможет диагностировать болезни сердца на ранних стадиях
10:27
Политика
Жириновский рассказал, как заплатил 100 тыс. рублей за обед с замглавы Сочи
10:26
Происшествия
Жители Казани скупили все гвоздики после трагедии в гимназии №175
10:25
Общество
Премьер-министр России подписал постановление об оперативном расселении аварийного жилья
10:24
Происшествия
В Лубянке обнаружили труп 18-летнего жителя Челнов
10:23
Армия
Инженеры ЗВО готовят полигонное оборудование к проведению маневров в летний период
10:20
Армия
Зенитчики ЮВО отразили воздушную атаку условного противника на учениях в Черном море
10:16
Происшествия
Называвшим себя «богом» жителем Челябинска займутся специалисты психиатрии
Все новости

Зенитчики ЮВО отразили воздушную атаку условного противника на учениях в Черном море

Армия
Зенитчики ЮВО отразили воздушную атаку условного противника на учениях в Черном море
Фото пресс-службы ЗВО

Сочи, 14 мая. Военнослужащие зенитного ракетного соединения 4-й армии ВВС Южного военного округа отработали задачи по противовоздушной обороне над Черным морем, сообщает пресс-служба ЮВО РФ.

Во время учений боевые дежурные расчеты комплексов «Панцирь-С» обнаружили и уничтожили воздушные высокоскоростные цели условного неприятеля.

«Уничтожение воздушных целей осуществлялось электронным способом», — уточняют в пресс-службе военного округа.

ЗРПК «Панцирь-С» был создан для уничтожения всех средств воздушного нападения при любых погодных условиях. Современные комплексы способны поражать все типы пилотируемых и беспилотных целей противника.

Ранее сообщалось, что более 100 новобранцев прибыли в соединение связи ЮВО в Северной Осетии. Военнослужащие в течение месяца будут осваивать общевойсковой курс подготовки, а затем пройдут церемонию принятия присяги.

черное море панцирь-с ЮВО РФ
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 329760 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 254403 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 211860 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 144948 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Общество 125269 11 мая 2021
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Все новости / Армия / Зенитчики ЮВО отразили воздушную атаку условного противника на учениях в Черном море
Рейтинг@Mail.ru