Называвшим себя «богом» жителем Челябинска займутся специалисты психиатрии

Челябинск, 14 мая. Мужчину из Челябинска, который предпочитает называть себя «богом», доставили в психбольницу, подтвердили в пятницу в ГУ МВД по региону.

Полиция Челябинска произвела задержание подозрительного мужчины, который своим поведением напугал окружающих, отметили в пресс-службе МВД. По данным правоохранителей, челябинец называл себя «богом». Теперь проверкой состояния его психического здоровья займутся специалисты.

Правоохранители задержали в Приамурье 17-летнего юношу. Как сообщалось ранее, он пообещал повторить кровавую «акцию», которую устроил обвиняемый в Казани.