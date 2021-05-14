Россиянам назвали основные правила покупки б/у автомобиля

Москва, 14 мая. Автоэксперты рассказали жителям Российской Федерации, как правильно выбрать автомобиль на вторичном рынке.

В первую очередь автолюбителям советуют точно определиться, сколько они готовы потратить на покупку машины. Более того, россиянам стоит отложить от имеющейся суммы 15% на ремонт и обслуживание будущего транспортного средства.

«Определите не более трех моделей, которые вы хотите приобрести, и отслеживайте их на различных ресурсах», — говорят эксперты.

Внимательности требует и вопрос стоимости обслуживания авто. Лучшие предложения на рынке подержанных машин не задерживаются, поэтому рекомендуется не тянуть со звонками продавцу и осмотром товара. Искать стоит в первую очередь частные объявления, при этом покупателей должны насторожить объявления с явно заниженной ценой, считают аналитики. Также граждан призывают не отдавать задаток без соответствующей расписки.

Продажа автомобиля в РФ вскоре должна стать проще. С июня заключение и расторжение договоров купли-продажи автомобиля будет доступно на сайте «Госуслуги».