ВСУ пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Луганск, 14 мая. Бойцы ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на территории Донбасса, открыв огонь по территории Луганской Народной Республики.

Соответствующую информацию РИА Новости предоставили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки, 13 мая... зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня», — сказал представитель ЛНР.

По информации источника, военнослужащие ВСУ вели обстрел из стрелкового оружия и гранатометов по населенным пунктам Золотое-5, Калиново, Калиново-Борщеватое и Молодежное.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — добавил представитель ЛНР в СЦКК.

Ранее, 12 мая, по заявлению представительства ЛНР в СЦКК, общее количество нарушений со стороны Вооруженных сил Украины составило два раза.