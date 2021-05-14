Эфир: Слово против слова — надо ли отменить мораторий на смертную казнь в России



Очередные публичные дебаты на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходят в пятницу, 14 мая, с 15:00. Дискуссия посвящена теме моратория на смертную казнь в России.

Напомним, смертная казнь в Российской Федерации по действующей Конституции 1993 года «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и больше не может применяться с 16 апреля 1997 года. То есть наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться.

Однако подобный гуманизм по отношению к закоренелым преступникам, включая террористов и серийных маньяков, встречает все большее раздражение в обществе. После кровавой атаки на казанскую гимназию голоса тех, кто не хочет видеть убийцу детей и учителей живым и здоровым, раздаются все громче.

Не пора ли отменить мораторий на смертную казнь хотя бы для публичных преступлений, где не может идти речь о судебной ошибке?

В дебатах на эту тему сошлись гости студии:

Елена Бабич , общественный деятель, руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица», писатель;

, общественный деятель, руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица», писатель; Вячеслав Чеботарь, петербургский художник, живописец, скульптор, архитектор, ректор художественной академии «Сверхкартина Вячеслава Чеботаря».

Участники обсуждают тему в три этапа: вопросы от ведущего; вопросы участников друг другу; вопросы от журналистов. Ответить на вопрос, кто победил в дебатах, помогут зрители и читатели Федерального агентства новостей.

К итоговому материалу будет прикреплено видео и опрос, в ходе которого любой читатель или зритель сможет выразить свое мнение и отдать голос за одного из участников дебатов. Голосование продлится неделю — до четверга, 20 мая. Победитель будет объявлен в пятницу, 21 мая.

Напомним, ФАН объявил о запуске на площадке медиацентра «Патриот» общественно-политических дебатов «Слово против слова» в апреле 2021 года.