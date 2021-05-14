Московские врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе

Москва, 14 мая. Двоих детей, ставших жертвами массового расстрела в казанской гимназии №175, доставили в столицу. Врачи в беседе с журналистами рассказали об их состоянии.

По словам главного врача Российской детской клинической больницы Екатерины Путилиной, куда доставили пострадавших, одному из школьников уже провели операцию. Инородные тела извлекли из области шеи и позвоночника пациента, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

«Из Казани привезли двоих детей. Ребенка оперировали вчера, уникальная была операция, которую делали наши хирурги. Это удаление инородных тел, дроби пули, в области шеи и позвоночника. Это ювелирная операция, поскольку рядом магистральные сосуды. Критическая операция, врачи справились, ребенок прооперирован, можно сказать, что инородных тел нет. Стабилен, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, тем не менее, он в тяжелом состоянии», — отметила Путилина.

Что касается второго ребенка, его готовят к операции, которая состоится сегодня в 11:00 по московскому времени. Инородные тела, дроби пули, были обнаружены в области грудной клетки. В целом состояние девочки оказалось не таким критическим, как другого ребенка.

Президент России Владимир Путин поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову «шире» смотреть на ситуацию с оказанием помощи пострадавшим во время вооруженного нападения на школу в Казани, сообщал ФАН. Российский лидер поручил властям республики работать с каждой семьей.