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Путин и Пашинян по телефону обсудили обострение на границе Армении и Азербайджана

  /   Обновлено: 14 мая 2021 10:17
Политика
Путин и Пашинян по телефону обсудили обострение на границе Армении и Азербайджана
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 мая. Президент России Владимир Путин обсудил с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Главы государств провели переговоры в телефонном формате. В ходе беседы была также затронута тема обострения ситуации на границе Азербайджана и Армении. Российский лидер указал на необходимость строгого выполнения всех положений трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

Подчеркивается, что Путин подтвердил настрой российской стороны на продолжение активных посреднических усилий по ситуации в Карабахе. Пашинян высказался в пользу решения всех проблем на Южном Кавказе исключительно мирными средствами.

путин пашинян карабах
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