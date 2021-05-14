Путин и Пашинян по телефону обсудили обострение на границе Армении и Азербайджана

Москва, 14 мая. Президент России Владимир Путин обсудил с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Главы государств провели переговоры в телефонном формате. В ходе беседы была также затронута тема обострения ситуации на границе Азербайджана и Армении. Российский лидер указал на необходимость строгого выполнения всех положений трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

Подчеркивается, что Путин подтвердил настрой российской стороны на продолжение активных посреднических усилий по ситуации в Карабахе. Пашинян высказался в пользу решения всех проблем на Южном Кавказе исключительно мирными средствами.