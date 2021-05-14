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Задержанного в Москве Меркушкина везут в Саранск

  /   Обновлено: 14 мая 2021 10:25
Происшествия
Задержанного в Москве Меркушкина везут в Саранск
Global Look Press  /  Alexander Chaplygin/Russian Look

Москва, 14 мая. Подозреваемого во взяточничестве сына экс-губернатора Самарской области Алексея Меркушкина, задержанного в Шереметьеве при попытке вылететь в Минск, везут в Саранск.

В 2015 году Меркушкин передал 7 млн рублей Александру Тренькину, возглавлявшему нацбанк Мордовии. Тогда Меркушкин был акционером «Мордовпромстройбанка» и подкупил должностное лицо, чтобы скрыть факты нарушений, выявленных во время проверки, из-за которых у банка могли отозвать лицензию, сообщил источник ФАН.

Бизнесмена задержали в московском аэропорту при попытке покинуть пределы страны. В его отношении возбудили уголовное дело о даче взятки, продолжается расследование, сообщало Федеральное агентство новостей.

уголовное дело взятка меркушкин
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