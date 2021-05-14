Кэти Холмс рассталась с молодым ресторатором спустя восемь месяцев отношений

Лос-Анджелес, 14 мая. Голливудская актриса Кэти Холмс рассталась c 33-летним ресторатором Эмилио Витоло — младшим, заявил представитель звезды. Отношения пары закончились спустя восемь месяцев.
О романе Холмс и Витоло-младшего стало известно в сентябре 2020 года. Уже в апреле этого года появились слухи, что возлюбленные разошлись.
Представитель актрисы официально подтвердил эту информацию, заявив, что решение было принято ввиду загруженных графиков. Холмс ушла с головой в работу, также она хочет больше времени уделять дочери Сури. Партнеры не виделись больше месяца, так как знаменитость снимается в фильме в Коннектикуте, а Витоло-младший занимается рестораном в Нью-Йорке.
«Их отношения рухнули. Они поняли, что им лучше быть просто друзьями. С разрывом не было никакой драмы, и на самом деле они все еще хорошие товарищи. Кэти и Эмилио очень нравилось проводить время вместе — просто не получилось. Она сосредоточена на том, чтобы быть мамой и на своих проектах», — приводит слова источника издание Us Weekly.
Дочь Кэти Холмс и Тома Круза Сури 18 апреля отметила 15-летие. Американская актриса поздравила ее с днем рождения и поделилась с подписчиками в Instagram ее редким снимком.