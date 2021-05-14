Кэти Холмс рассталась с молодым ресторатором спустя восемь месяцев отношений

Лос-Анджелес, 14 мая. Голливудская актриса Кэти Холмс рассталась c 33-летним ресторатором Эмилио Витоло — младшим, заявил представитель звезды. Отношения пары закончились спустя восемь месяцев.

О романе Холмс и Витоло-младшего стало известно в сентябре 2020 года. Уже в апреле этого года появились слухи, что возлюбленные разошлись.

Представитель актрисы официально подтвердил эту информацию, заявив, что решение было принято ввиду загруженных графиков. Холмс ушла с головой в работу, также она хочет больше времени уделять дочери Сури. Партнеры не виделись больше месяца, так как знаменитость снимается в фильме в Коннектикуте, а Витоло-младший занимается рестораном в Нью-Йорке.