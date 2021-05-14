Глубокое и своевременное очищение кожи лица — залог ее красоты, молодости и естественного сияния. Порой простого умывания для качественного очищения, пусть и с использованием средств для снятия макияжа, бывает недостаточно. Устранить такие проблемы, как шелушение, серый цвет лица и появление акне под силу скрабам, которые нежно отшелушивают ороговевшие клетки благодаря входящим в состав мельчайшим частичкам, возвращая коже потерянное здоровье.

В одной из предыдущих статей мы уже рассказывали о том, как выбрать лучший скраб для лица среди всего многообразия средств, представленных на полках специализированных магазинов. Сегодня мы бы хотели поговорить, как сделать скраб для лица своими руками в домашних условиях. Мы собрали проверенные временем рецепты из простых продуктов, которые всегда под рукой в каждом доме. По каким-то причинам не доверяете магазинным скрабам и хотите знать наверняка, из чего сделано ваше отшелушивающее средство? Значит, эта статья ФАН — для вас.

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Почему нашей коже нужен скраб?

Для начала немного теории, чтобы понять, зачем нужно отшелушивать омертвевшие частички кожи и откуда вообще они берутся.

Начнем с того, что наша кожа — это уникальный орган, перед которым стоит множество важных задач, среди которых:

защита от повреждений, вредоносных бактерий и губительного воздействия ультрафиолета;

терморегуляция;

выведение вредных веществ из организма через поры;

газообмен;

синтез витамина D под воздействием солнца;

осязание.

Верхний слой кожи, или эпидермис, выполняет защитную и водоотталкивающую функции и несет ответственность за регенерацию клеток. Ежедневно в его нижних слоях в огромных количествах зарождаются новые клетки, которые постепенно поднимаются наверх, чтобы заменить собой ороговевшие старые. Если по каким-то причинам отмершие чешуйки остаются на коже, то ее поверхность становится неровной, а цвет приобретает неприятный землистый оттенок. Причин этому явлению множество, среди основных можно назвать переутомление, постоянное нервное напряжение, неправильное и несбалансированное питание, плохую экологию, недостаток свежего воздуха, недосып, жесткую воду. Однако отчаиваться не стоит: мы в силах регулировать данный процесс и ускорять регенерацию. Тут на помощь как раз и приходят скрабы — косметические средства, содержащие в своем составе абразивные частички натурального происхождения.

Кстати, именно в этом состоит основное отличие скрабов от пилингов. Многие отождествляют эти два понятия, что в корне неверно. У средств совершенно разный состав и принцип воздействия. Скраб удаляет отмершие клетки механически с помощью естественных абразивов, а пилинг — химическим путем, например благодаря входящим в продукт фруктовым кислотам.

Сегодня речь у нас идет о скрабах, поэтому остановимся подробнее на их функциях и пользе. Во время процедуры происходят следующие процессы.

Благодаря мягкому отшелушиванию и полировке поверхность кожи становится более гладкой и ровной за счет бережного удаления ороговевшего слоя.

Кожа насыщается кислородом, что положительно сказывается на цвете лица.

Снижается активность выработки подкожного сала и, соответственно, жирная кожа очищается, а прыщики и воспаления появляются все реже.

Сухая кожа начинает меньше шелушиться.

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Пользуемся скрабом правильно

Проводить процедуру рекомендуется вечером, дабы не подвергать отшелушенную кожу воздействию ультрафиолета.

В первую очередь кожу необходимо очистить от загрязнений, скопившихся на ней за целый день. Умываться лучше не мылом (оно сушит кожу), а предназначенными для этого пенками, лосьонами и тониками. Из домашних средств можно использовать отвары лекарственных трав, которые оказывают благотворное влияние на кожу.

Интересный совет: перед проведением процедуры промокните лицо полотенцем, смоченным в горячей воде, — этот прием поможет порам лучше раскрыться и вобрать в себя больше питательных веществ.

Возьмите в ладонь небольшое количество состава. Если средство кажется слишком густым, его можно разбавить парой капель растительного масла или простой воды, чтобы довести до желаемой консистенции.

Аккуратно массируйте кожу, постепенно продвигаясь от центра к периферии, не трогая зону век и губ.

Ни в коем случае не надавливайте и не втирайте средство в кожу — абразивные частички и так прекрасно справятся с поставленной задачей.

Не торопитесь смывать питательный состав — позвольте всем полезным веществам как следует подействовать. Для этого подержите его на лице пару-тройку минут.

Смойте остатки скраба водой приятной температуры или отваром трав. Завершить процедуру можно ухаживающей маской. В самом конце обязательно нанесите свой обычный увлажняющий крем.

Если на лице имеются активные очаги воспалений, с использованием скрабов следует повременить.

В случае любых сомнений лучше обратиться к врачу-косметологу, который подберет правильный уход, подходящий именно вашей коже.

Не стоит слишком усердствовать с применением отшелушивающих средств, поскольку основная их цель — избавиться от ороговевших частичек, а обновленной нежной коже абразивы совсем не нужны. Одного-двух раз в неделю будет более чем достаточно, а обладательницам сухой и чувствительной кожи и вовсе желательно ограничиться одним разом в полмесяца.

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Из чего делают скрабы для лица

Чтобы польза от продукта была максимальной, важен правильный состав. Магазинные средства, как правило, состоят из косметической основы, растительных масел и, самое главное, абразивных частиц, в качестве которых могут быть использованы:

фруктовые или ягодные косточки очень мелкого помола (виноградные, вишневые, персиковые, абрикосовые, косточки малины, клубники);

морская соль;

перемолотая скорлупа различных орехов;

крошечные полиэтиленовые шарики;

сухие травы;

перемолотые в пудру крупы;

сода;

кофе.

Встречаются и совсем уж экзотические активные вещества вроде вулканической пудры или бамбуковой соли, но мы не будем предлагать вам слетать на Камчатку за порцией пепла. Наши рецепты состоят сплошь из простых, доступных и понятных ингредиентов, которые можно купить в каждом магазине.

Домашний скраб для лица: рецепты

Бережное отшелушивание важно для красоты абсолютно любой кожи, однако от ее типа зависит выбор ингредиентов, из которых будет состоять собственноручно приготовленное средство.

Выяснить свой тип кожи очень просто. Для этого тщательно очистите лицо и походите без крема и косметики пару часов, после чего коснитесь бумажной салфеткой Т-зоны, подбородка и висков. Если появился след — кожа жирная, если нет — сухая. «Заблестели» нос и подбородок, а щеки остались сухими — комбинированная.

Ну что, ж, теперь пора приступать к самому интересному — способам приготовления скраба для лица. Сделать его в домашних условиях совсем не сложно.

Скраб для лица из кофе

Кофе хорош для самой разной кожи, а вот чем его дополнить, напрямую зависит от ее типа. Жирной и комбинированной коже в качестве дополнения будет полезен мед, сухую увлажнит растительное масло.

Полезные свойства кофе

Гуща отлично справляется с ролью натурального бережного абразива.

Улучшается кровоток.

Жирные кислоты, содержащиеся в кофе, возвращают прежнюю эластичность.

Замедляется образование мелких и глубоких морщин.

Чтобы приготовить домашний кофейно-медовый скраб для жирной и комбинированной кожи нам понадобится любой увлажняющий крем, мед и кофейная гуща.

Способ приготовления

В подходящей посуде смешайте равное количество кофейной гущи и крема. Столовую ложку меда доведите на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния. Ставший жидким мед влейте в основной состав. Для приятного запаха и в качестве дополнительного абразива используйте корицу и немного коричневого тростникового сахара. Хорошо перемешайте.

Помассируйте смесью лицо и умойтесь через несколько минут. Мед обладает антисептическими свойствами, а значит, скраб на его основе поможет бороться с воспалениями.

Для сухой кожи понадобятся другие ингредиенты. Смешайте поровну кофейную гущу и слегка подогретое оливковое масло. Применяйте как обычно. Такой состав успокоит раздраженную кожу и поможет справиться с шелушениями.

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Скраб для лица из соды

Сода — практически идеальное вещество для жирной и проблемной кожи. Она отличается следующими полезными свойствами:

очищает;

успокаивает;

снимает воспаления;

обладает матирующим эффектом;

обеззараживает.

Вся польза соды раскрывается полностью в компании с другими активными ингредиентами, например медом и овсяными хлопьями.

Нам понадобятся:

сода — ½ чайной ложки;

овсянка — 1 столовая ложка;

мед — 1 чайная ложка;

желток 1 куриного яйца;

для придания дополнительного тонуса можно добавить щепотку-другую порошка корицы.

Все составляющие перемешиваем до однородной массы и наносим на лицо. Смываем через 3–5 минут. Лучшее средство для глубокого очищения жирной и комбинированной кожи и придумать сложно.

Кстати, для борьбы с акне существует еще более простой и не менее эффективный рецепт: соедините соду с небольшим количеством воды до кашицеобразного состояния. Все, скраб, борющийся с несовершенствами кожи, готов! Однако помните, что от проведения процедуры следует воздержаться, если на поверхности кожи есть открытые ранки или царапинки.

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Скраб для лица из овсянки

Оказывается, овсянка — это не только идеальный продукт для начала дня, но и эффективное косметическое средство.

Перечислим лишь некоторые полезные свойства овсяного скраба:

очищение и сужение пор;

поддержание общего тонуса;

глубокое питание и увлажнение;

улучшение цвета лица;

выравнивание поверхности кожи;

снятие отечности;

профилактика появления мелких морщинок;

устранение зуда и шелушений.

Сухой коже «понравится» следующий состав.

Геркулесовые хлопья измельчаем, добавляем пару ложек сухого молока, наливаем в сухую смесь немного теплого молока и оставляем для набухания на пару минут. Распределяем по коже, ждем несколько минут и смываем. Аккуратно промокаем кожу полотенцем (без трения!) и заканчиваем уход нанесением увлажняющего крема. Повторяем процедуру каждые две недели для достижения стойкого результата.

Важно! При использовании домашних скрабов необходимо учитывать тот факт, что некоторые ингредиенты в составе могут вызывать аллергические реакции, поэтому любое средство желательно предварительно протестировать на небольшом участке кожи.