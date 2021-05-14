Кардиолог Алиева развеяла популярные мифы о холестерине

Санкт-Петербург, 14 мая. Вокруг холестерина и его повышенного содержания в крови существует множество мифов. Кардиолог Асият Алиева развеяла некоторые из них.

Вопреки распространенному мнению, высокий уровень холестерина не передается по наследству. Об этом в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказала кардиолог, руководитель центра атеросклероза и нарушений липидного обмена НМИЦ им. Алмазова Асият Алиева.

Врач отметила, что мнение об отсутствии необходимости проведения анализа на холестерин до 40 лет также является ошибочным. По ее словам, такой анализ, называющийся липидограммой, имеет смысл делать в любом возрасте.

Алиева также рассказала о причинах образования атеросклероза. Считается, что он является одной из основных причин инфаркта и инсульта. Как утверждает кардиолог, атеросклероз развивается при повышенном уровне холестерина в крови. К инсульту же может привести частое употребление красного мяса, сыра и яиц, передает издание «Петербургский дневник».

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