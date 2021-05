Опубликован официальный гимн чемпионата Европы по футболу

Москва, 14 мая. Стал известен официальный саундтрек Евро-2020, который стартует 11 июня.

Диджей Мартин Гаррикс из Нидерландов и участники ирландской рок-группы U2 Боно и Эдж представили официальный гимн континентального футбольного первенства. Песня получила название We are The People.

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдет с 11 июня по 11 июля. В турнире примут участие 24 национальные сборные. Семь матчей первенства примет петербургский стадион «Газпром Арена».

Ранее защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк сообщил, что пропустит Евро-2020. Игрок не успел восстановиться после травмы, полученной в октябре прошлого года.