Эфир: Как облегчить водителям техосмотр автомобиля и как им сэкономить на ремонте



Пресс-конференция «Как сделать техосмотр доступнее, а также как перестать экономить на ремонте автомобиля» проходит в пятницу, 14 мая, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эксперты обсуждают, на чем научились экономить российские водители за время пандемии и как это сказалось на статистике дорожно-транспортных происшествий, возникающих из-за неисправных авто. Можно ли исправить ситуацию, изменив, а то и ужесточив правила техосмотров, как это планируется сделать в скором будущем в России?

Как научить российских автомобилистов грамотно подходить к техническому состоянию своих транспортных средств? Об этом тоже рассказывают участники пресс-конференции.

В мероприятии принимают участие президент Ассоциации НАПТО Сергей Зубриський, председатель Санкт-Петербургского регионального совета ассоциации НАПТО Александр Довгалюк и эксперт по безопасности дорожного движения Александр Сальников.