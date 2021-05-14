Палестинские группировки выпустили 1800 ракет по Израилю с момента обострения в секторе Газа

Тель-Авив, 14 мая. Количество ракет, запущенных из сектора Газа по Израилю с начала эскалации, достигло 1800 единиц, передал пресс-секретарь ЦАХАЛ Йонатан Конрикус.

Согласно имеющейся информации, 430 из 1800 снарядов после запуска упали внутри самого сектора Газа. Палестинские группировки продолжают обстрелы Израиля. Погибли не менее шести израильтян и один военнослужащий ЦАХАЛ. В ответ ВВС и артиллерия Израиля нанесли массированный удар по позициям палестинской группировки ХАМАС и ее союзников.

Ночью ряд СМИ распространили информацию о якобы начале полномасштабной наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа. Однако пресс-секретарь ЦАХАЛ ранее опроверг подобные заявления. Однако не прекращаются вылеты боевой авиации и обстрел анклава из артиллерийских установок.