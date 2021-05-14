Ученые из «Вектора» разрабатывают вакцину от оспы

Новосибирск, 14 мая. Исследователи из Новосибирского центра «Вектор» занялись созданием новой вакцины от оспы.

У нового поколения не вырабатывается коллективный иммунитет против натуральной оспы, оно не защищено, сообщает журналистам «КП Новосибирск» замруководителя по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра Татьяна Непомнящих. Она отмечает, что прививки перестали делать еще в 1980 году.

Специалисты сообщают, что вирус натуральной оспы до сих пор существует. Биологи рассказали, что оспа существует в странах третьего мира и могла мутировать за это время. Например, в Африке обезьяны периодически заражаются этим вирусом. Ученые предупреждают, что его распространение может привести к эпидемии.

Ранее сообщалось, что Гинцбург рассказал о сроках регистрации назальной вакцины от COVID-19. Он отметил, что интерназальная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована уже в 2022 году.