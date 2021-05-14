Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
14 мая 10:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:45
Происшествия
Пранкер Эдвард Бил выплатил компенсацию всем пострадавшим в ДТП в Москве
10:44
Экономика
Треть компаний в мире намерены сократить площадь офисов после пандемии
10:44
Происшествия
Неадекватная гражданка: жительница Пугачева закрылась в квартире и включила газ
10:42
Общество
Отдохнувшая на Бали россиянка выяснила, как местные относятся к русским туристам
10:42
Общество
Адвокаты осужденного Михаила Ефремова подали кассационную жалобу на приговор
10:38
Политика
Врио главы CISA заявил о возрастающих рисках кибератак на США
10:37
Экономика
После участия в шоу на NBC состояние Илона Маска сократилось на $20 млрд
10:37
Весь мир
В Дамаске прошла встреча глав МИД Ирана и Сирии
10:35
Политика
Глава фракции ОПЗЖ назвал причину намеренной изоляции Медведчука
10:32
Происшествия
Движение ХАМАС заявило об ударе по израильскому химзаводу
10:31
Происшествия
Подражатель казанского стрелка парализовал работу школ в подмосковной Дубне
10:30
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 14 мая, праздники, факты, люди
10:28
Общество
Устройство от российских ученых поможет диагностировать болезни сердца на ранних стадиях
10:27
Политика
Жириновский рассказал, как заплатил 100 тыс. рублей за обед с замглавы Сочи
10:26
Происшествия
Жители Казани скупили все гвоздики после трагедии в гимназии №175
10:25
Общество
Премьер-министр России подписал постановление об оперативном расселении аварийного жилья
10:24
Происшествия
В Лубянке обнаружили труп 18-летнего жителя Челнов
10:23
Армия
Инженеры ЗВО готовят полигонное оборудование к проведению маневров в летний период
10:20
Армия
Зенитчики ЮВО отразили воздушную атаку условного противника на учениях в Черном море
10:16
Происшествия
Называвшим себя «богом» жителем Челябинска займутся специалисты психиатрии
Все новости

Фергюсон оскорбил Нурмагомедова на пресс-конференции перед турниром UFC 262

  /   Обновлено: 14 мая 2021 09:53
Спорт
Фергюсон оскорбил Нурмагомедова на пресс-конференции перед турниром UFC 262
vk.com  /  UFC

Хьюстон, 14 мая. Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон оскорбил бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова во время пресс-конференции.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон поучаствовал в пресс-конференции перед поединком с Бенейлом Даришем. Бой станет для американского спортсмена первым после двух поражений подряд. В ходе пресс-конференции президенту UFC Дане Уайту задали вопрос о Хабибе Нурмагомедове, назвав при этом завершившего карьеру российского спортсмена «одним из величайших в истории».

«Он чертова сучка. Вот кто есть Хабиб», — заключил Фергюсон.

Турнир UFC 262, главным событием которого станет бой Фергюсона и Дариша, пройдет в ночь с 15 на 16 мая. Мероприятие примет арена «Тойота-центр» в Хьюстоне.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Хабиба Нурмагомедова «проектом» UFC. Политик напомнил спортсмену, что тот никогда не выступал под флагом России.

фергюсон нурмагомедов критика оскорбления UFC 262
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 329760 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 254403 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 211860 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 144948 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Общество 125269 11 мая 2021
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Все новости / Спорт / Фергюсон оскорбил Нурмагомедова на пресс-конференции перед турниром UFC 262
Рейтинг@Mail.ru