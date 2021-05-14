Фергюсон оскорбил Нурмагомедова на пресс-конференции перед турниром UFC 262

Хьюстон, 14 мая. Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон оскорбил бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова во время пресс-конференции.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон поучаствовал в пресс-конференции перед поединком с Бенейлом Даришем. Бой станет для американского спортсмена первым после двух поражений подряд. В ходе пресс-конференции президенту UFC Дане Уайту задали вопрос о Хабибе Нурмагомедове, назвав при этом завершившего карьеру российского спортсмена «одним из величайших в истории».

«Он чертова сучка. Вот кто есть Хабиб», — заключил Фергюсон.

Турнир UFC 262, главным событием которого станет бой Фергюсона и Дариша, пройдет в ночь с 15 на 16 мая. Мероприятие примет арена «Тойота-центр» в Хьюстоне.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Хабиба Нурмагомедова «проектом» UFC. Политик напомнил спортсмену, что тот никогда не выступал под флагом России.