Вашингтон, 14 мая. Приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев обернулся довольно положительными последствиями для России. Об этом высказались американские аналитики.

Политические эксперты прокомментировали итоги визита Блинкена на Украину. По их мнению, госсекретарь США ограничился риторической «болтовней» и не поддержал Киев. Глава Госдепа мог раскритиковать Москву, пишет «ПолитРоссия». Однако Блинкен уделил внимание проблемам с коррупцией на Украине.

Аналитики утверждают, что действия дипломата должны привести россиян в восторг из-за менее жесткой риторики нынешней американской администрации по украинской проблеме.