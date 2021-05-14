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Палеонтологи описали самый древний вид рогатых динозавров из Нью-Мехико

Наука
Палеонтологи описали самый древний вид рогатых динозавров из Нью-Мехико
piqsels.com

Вашингтон, 14 мая. Рогатый динозавр, останки которого были обнаружены в 1996 году в Нью-Мехико, оказался одним из самых древних видов цератопсид.

Сперва археологи описали полученные образцы кратко. Недавно древние кости подвергли более детальному исследованию. Вид получил название Menefeeceratops sealeyi, рассказали американские палеонтологи.

Они получили значительную часть скелета менефицератопса — фрагменты черепа, нижние челюсти, задние конечности, кости таза и предплечья, а также позвонки и ребра. По словам специалистов, найденные останки позволяют лучше понять эволюционный путь цератопсидных динозавров до их вымирания в конце мелового периода.

Ранее неизвестный науке вид беззубых динозавров обнаружили в Монголии. Как оказалось, у этих животных было по два пальца на каждом предплечье.

раскопки динозавр нью-мехико
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