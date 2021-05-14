Человечество может ждать климатическая катастрофа из-за одной страны

Вашингтон, 14 мая. Рост выбросов парниковых газов в Китае может привести к катастрофе, предупредил стратегический советник Института прогрессивной политики в США Пол Бледсо.

По его словам, в рамках Парижского соглашения по климату страны взяли на себя обязательства снизить количество выбросов. В долгосрочной перспективе это должно привести к их общему сокращению.

«Китай рискует подорвать огромный прогресс в области изменения климата, достигнутый другими крупными странами мира», — подчеркнул Бледсо.

Согласно недавнему исследованию Rhodium Group, в 2019 году общее количество выбросов в Китае превысило аналогичный показатель всех развитых стран. Если такая тенденция сохранится, то к 2050 году значительно вырастет риск катастрофических климатических изменений.

День климата международное сообщество будет отмечать 15 мая. Этот праздник не занесен в реестры официальных праздничных дат, но от этого не становится менее значимым.