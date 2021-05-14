Археологи установили возраст великана из Серн-Эббас

Лондон, 14 мая. Ученые из Великобритании определили возраст гигантской меловой фигуры человека, которая высечена на склоне холма в Серн-Эббас.

Самые ранние упоминания об огромной фигуре были зафиксированы 300 лет назад. Археологи отмечают, что гиганта не забывали в течение веков.

Историки выдвигали множество идей о возрасте находки. Но команда исследователей под руководством Майка Аллена из Allen Environmental Archeology смогла установить настоящий возраст фигуры.

Гиганта высекли на склоне холма в деревне на юге Англии. Фигура изображает обнаженного мужчину, который держит дубину в руках. Она появилась путем рытья траншей. Упоминания о ней отсутствуют в записях ранее 1617 года, таким образом ученые определили, что фигуру высекли примерно в 1600-х годах.

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