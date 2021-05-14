Московский метрополитен по праву считается одним из самых красивых в мире. Для столицы это не просто вид общественного транспорта, который позволяет быстро и недорого перемещаться по огромному мегаполису, но достопримечательность и настоящий памятник архитектуры, посмотреть на который приезжают туристы со всего мира. Это сердце города, бьющееся глубоко под землей. Уникальное сооружение, в котором удивительным образом сочетаются самые передовые технологии и стремление бережно сохранить плоды трудов создателей первых станций.

15 мая 2021-го, как и каждый год, метро Москвы отметит свой день рождения, и эта статья ФАН — в его честь.

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Как все начиналось

15 июня 1931 года на июньском пленуме ЦК ВКП(б) было принято постановление о развитии транспорта Москвы и, в частности, о строительстве московского метрополитена.

Сказано — сделано. Уже спустя 4 года, 15 мая 1935 года, произошло, без преувеличения сказать, историческое событие — по участку от станции «Сокольники» до станции «Парк Культуры» прошел первый поезд, пассажирами которого стали сами метростроевцы. Общая протяженность линии составляла 11,2 км.

В истории сохранилось имя первого пассажира подземки. Человека, которому продали проездной билет №1, звали Петр Николаевич Латышев. Он имел звание Героя Труда и работал на заводе «Красный пролетарий».

Создатели нового вида городского транспорта не собирались останавливаться на достигнутом и вовсю трудились над развитием московского метрополитена. Так, в скором времени была задумана кольцевая линия, которая в 40-е годы носила рабочее название «Большое кольцо».

С появлением Кольцевой связана любопытная легенда, будто бы идея ее заложения появилась благодаря Иосифу Сталину, который поставил кружку с кофе на карту Москвы, и та оставила характерный след, по которому впоследствии и проложили новую линию. Однако это не более чем красивый миф — линии изначально суждено было стать пересадочным контуром.

В годы Великой Отечественной войны метрополитен служил жителям города не просто бомбоубежищем, но и центром общественной жизни. Здесь прятались в минуты опасности, в сравнительно спокойной обстановке лечились, общались, организовывали творческие вечера, выставки и концерты. В то время как наверху люди как могли приближали Великую Победу: сражались с врагом, трудились в тылу, гибли за Родину, в московской подземке жизнь неумолимо продолжала свой ход. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Московского метрополитена, за годы ВОВ в местных госпиталях на свет появилось 217 малышей.

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Московское метро сегодня

Развитие метрополитена не прекращается: постоянно открываются новые станции и даже целые линии, а старые ремонтируются. Данный вид транспорта с каждым годом становится все более удобным и доступным, в том числе и для маломобильных групп граждан: для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками был создан и успешно функционирует центр обеспечения мобильности пассажиров.

Благодаря постоянно совершенствующейся системе добраться из одного конца огромного города в другой теперь гораздо проще.

На сегодняшний день московское метро насчитывает 15 линий с учетом Московского центрального кольца, общая протяженность которых составляет 415 км. Общее количество действующих станций метрополитена вместе со станциями МЦК и Московского монорельса — 278, пять из них на данный момент находятся в процессе реконструкции. 48 станций являются признанными объектами культурного наследия, более 40 — памятниками архитектуры.

Самая длинная линия — «Арбатско-Покровская», ее протяженность равняется 45 км. Обратный рекорд у «Каховской» — ее длина всего 3,3 км.

За сутки в рейс выходит более 12 тысяч поездов, которые ежедневно перевозят 8-9 миллионов пассажиров. За тем, чтобы наша дорога была комфортной и безопасной, следит огромный штат сотрудников, который состоит из более чем 60 500 человек.

Московское метро считается одним из самых точных в мире. Минимальный интервал в движении составов — 1,5 минуты, при этом график движения поездов соблюдается более чем на 99%.

Как праздновать будем?

В свой день рождения, 15 мая, московское метро, как и всегда, продолжит служить горожанам и гостям столицы. В разные годы метрополитен устраивал для пассажиров интересные мероприятия: например, на параде поездов можно было проехаться в вагонах из разных эпох и прямо в пути освежить в памяти историю создания легендарного вида транспорта.

В 2021 году устроители праздничного метромарафона предлагают самым отчаянным за один день проехать все действующие станции метро, получив взамен массу положительных эмоций и сувениры с символикой на память. Прошлый рекорд составляет 16 часов 22 минуты. В прохождении маршрута поможет специальный алгоритм, придуманный студентами МФТИ.

Как принять участие:

На официальном сайте московского метрополитена скачать маршрут, созданный в МФТИ

Встать пораньше, чтобы начать прямо с момента открытия метро

Приехать на станцию «Театральная» — это начальная и конечная точка маршрута

Следовать указаниям в маршруте.