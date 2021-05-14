Продюсер «Маски» озвучила подробности о новом составе жюри шоу

Москва, 14 мая. Генеральный продюсер и партнер компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева раскрыла детали нового сезона шоу «Маска» и рассказала о составе членов жюри проекта.

Новый, третий сезон популярного шоу «Маска» на НТВ стартует в феврале 2022 года. В первом сезоне в судейской коллегии программы был комик Гарик Мартиросян, но уже во втором сезоне его кресло занял шоумен Александр Ревва. Продюсер «Маски» не исключила его возвращение в проект. По ее словам, Мартиросян испытывал сильный дискомфорт во время съемок, так как они пришлись на пик пандемии коронавируса.

«Первый сезон мы ведь тоже снимали в пандемию, и, помню, Гарик испытывал дискомфорт при нахождении на площадке. Хотя количество человек ограничили, он прямо просил, чтобы никто не подходил в процессе, даже гример. Эпидемиологическая ситуация была, действительно, сложная. И мы приняли его позицию, будем, возможно, ждать Мартиросяна в следующих сезонах», — цитирует Сумачеву «СтарХит».

Работа над третьим сезоном уже ведется. Организаторы занимаются костюмами: делают эскизы, закупают ткани и изготавливают образы для будущих выступлений. Это самый долгий этап шоу, озвучила подробности Сумачева.

А тем временем сдружившиеся на съемках второго сезона «Маски» Юсиф Эйвазов (Лама) и Кирилл Туриченко (Носорог) заявили о подготовке совместного проекта. Осенью они дадут концерт в Москве.