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Работы по уничтожению боеприпасов миротворцами ВС РФ в Карабахе показали на видео

Армия
Работы по уничтожению боеприпасов миротворцами ВС РФ в Карабахе показали на видео
Федеральное агентство новостей  /  Петр Краснов

Москва, 14 мая. Миротворцы ВС России уничтожили обнаруженные в Нагорном Карабахе боеприпасы на полигоне Баллыджа, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения саперов миротворческого контингента продолжают вести очистку региона от мин и неразорвавшихся снарядов. Взрывчатые вещества были обнаружены во время разминирования Мардакертского района. Ежедневно на полигоне Беллыджа уничтожается до 120 боеприпасов методом подрыва.

При подрывах соблюдаются все необходимые меры безопасности. Уничтожение опасных предметов является важным этапом в процессе возвращения Нагорного Карабаха к мирной жизни, заявил офицер подразделения разминирования Илья Манякин.

Представитель российских миротворцев ранее сообщил, что саперы очистили от мин в общей сложности 2000 гектаров территории в Нагорном Карабахе.

нагорный карабах миротворцы боеприпасы разминирование
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