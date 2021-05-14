Биолог объяснил причину заболеваемости COVID-19 в странах с хорошими темпами вакцинации

Арлингтон, 14 мая. Полная вакцинация населения Сейшельских островов не уберегла страну от новых вспышек коронавируса. Биолог Анча Баранова объяснила причину этого явления.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может наблюдаться в странах, в которых процедуру вакцинации прошли 100% населения. В беседе с РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, почему это происходит.

«На Сейшельских островах удалось провакцинировать 100% населения, но через какое-то время снова началась вспышка заболеваемости. Дело в том, что там была вакцинация не слишком эффективной китайской вакциной и AstraZeneca», — объяснила она.

По словам Барановой, перечисленные вакцины дают субоптимальный иммунный ответ. Это означает, что они обеспечивают пациента защитой в 70%. Такая же ситуация может отмечаться в любой стране, в которой будет проводиться вакцинация малоэффективным препаратом. Баранова рекомендует использовать вакцины от Pfizer, Moderna и Центра имени Н. Ф. Гамалеи.

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