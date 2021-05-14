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Биолог объяснил причину заболеваемости COVID-19 в странах с хорошими темпами вакцинации

Общество
Биолог объяснил причину заболеваемости COVID-19 в странах с хорошими темпами вакцинации
cdc.gov  /  U.S. Department of Health &amp; Human Services

Арлингтон, 14 мая. Полная вакцинация населения Сейшельских островов не уберегла страну от новых вспышек коронавируса. Биолог Анча Баранова объяснила причину этого явления.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может наблюдаться в странах, в которых процедуру вакцинации прошли 100% населения. В беседе с РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, почему это происходит.

«На Сейшельских островах удалось провакцинировать 100% населения, но через какое-то время снова началась вспышка заболеваемости. Дело в том, что там была вакцинация не слишком эффективной китайской вакциной и AstraZeneca», — объяснила она.

По словам Барановой, перечисленные вакцины дают субоптимальный иммунный ответ. Это означает, что они обеспечивают пациента защитой в 70%. Такая же ситуация может отмечаться в любой стране, в которой будет проводиться вакцинация малоэффективным препаратом. Баранова рекомендует использовать вакцины от Pfizer, Moderna и Центра имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее профессор Владимир Петров рассказал, как бороться с пандемией COVID-19 без введения жестких локдаунов. Он также посоветовал россиянам принимать поливитаминные препараты для поддержания иммунитета.

вакцинация заболеваемость коронавирус
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