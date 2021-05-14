Рядом с логовом волков под Челябинском обнаружили скелет человека

Челябинск, 14 мая. Человеческие останки были найдены туристами на территории национального парка «Таганай» в Челябинской области.

Причины смерти и личность погибшего в настоящее время устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. Недалеко от места обнаружения скелета находится логово стаи волков. Предполагается, что погибший человек мог стать их добычей.

Тело 50-летнего мужчины обнаружили в Братском водохранилище, сообщал ФАН. Тело было найдено случайными прохожими в поселке Порожском.