«Хотим переехать»: несколько саратовских улиц снова остались без воды

Саратов, 14 мая. На нескольких улицах Ленинского района отключили холодное водоснабжение. Коммунальщики ликвидируют последствия аварии, восстановить подачу воды обещают только к восьми часам вечера.

«Мне кажется, коммунальные службы над нами просто эксперименты ставят. Сколько можно терпеть, нам и так всю зиму отключали то воду, то свет. Такая ситуация не только у нас: родственники и друзья из разных районов тоже постоянно жалуются. Хотим переезжать, потому что очень устали от этого. Уже подыскиваем себе жилье в Казани, где таких проблем нет», — рассказала корреспонденту ФАН жительница дома на Гвардейской улице Татьяна Р.