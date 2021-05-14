Стало известно имя «теневого президента» США

Вашингтон, 14 мая. Бывшая советница главы США по нацбезопасности Сьюзан Райс является «теневым президентом» США, заявил экс-исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гринелл.

Райс занимает пост главы совета по внутренней политике в текущей администрации США во главе с президентом Джо Байденом. Бывший сотрудник спецслужб убежден, что на этой должности она способна оказывать существенное влияние на повестку Белого дома.

«Вице-президент Камала Харрис не понимает, что происходит... А у нас между тем есть теневой президент Сьюзан Райс, на которую никто не обращает внимания», — сказал он.

Ранее экс-сотрудник Госдепа США Масси высказала мнение, что Байден не доживет до конца президентского срока. Она напомнила, что американский лидер находится в действительно преклонном возрасте, сейчас ему 78 лет.