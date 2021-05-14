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Стратосфера Земли за последние 40 лет истончилась на 400 метров

Наука
Стратосфера Земли за последние 40 лет истончилась на 400 метров
pixabay.com

Мадрид, 14 мая. Группа испанских ученых провела исследование и выявила уменьшение стратосферы Земли примерно на 400 метров, которое произошло за последние 40 лет.

Специалисты заметили, что минимум с 1980-х годов стратосфера начала сокращаться по всему земному шару. Объясняется этот устойчивый процесс ростом выбросов CO2. К такому выводу исследователи пришли благодаря спутниковым наблюдениям и климатическим моделям.

По мнению деятелей науки, уменьшение стратосферы может оказать влияние на работу спутников, время пребывания на орбите, радиосвязь и в целом на общую производительность космических навигационных систем, пишет The Guardian.

Французские астрономы тем временем ведут наблюдения за стратосферными ветрами, бушующими на Юпитере. Оказалось, что вихри могут достигать скорости до 1450 километров в час.

исследование стратосфера уменьшение
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