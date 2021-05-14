Прокуратура требует ужесточения административного надзора над Скопинским маньяком

Москва, 14 мая. Государственное обвинение считает необходимым ужесточение административного надзора над Виктором Моховым, более известным как Скопинский маньяк.

Суд ранее частично удовлетворил иск МВД об ужесточении мер надзора в отношении бывшего заключенного. Таким образом, Мохову увеличили количество обязательных посещений отдела полиции в два раза. При этом юридическая инстанция не стала ограничивать для экс-осужденного общение с журналистами, в интернете, а также посещение кафе и баров.

Одна из жертв Скопинского маньяка Екатерина Мартынова обратилась в правоохранительные органы с просьбой предоставить ей государственную защиту, сообщало агентство URA.RU. Жертва Виктора Мохова считает, что он начнет ее преследовать.