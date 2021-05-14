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Чешский журналист объяснил, почему Европа не спешит высылать дипломатов РФ

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Политика
Чешский журналист объяснил, почему Европа не спешит высылать дипломатов РФ
pixabay.com

Прага, 14 мая. Европейские страны не торопятся высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, пишет пражское издание Aktuálně.

Как отмечает автор материала Томаш Валашек, Прага сама виновата, что ЕС не вступается за нее в дипломатическом скандале с Россией. Навстречу Чехии пошли лишь несколько стран, остальные члены Евросоюза проигнорировали просьбу Праги выслать российских дипломатов.

«При более внимательном рассмотрении история Врбетице отнюдь не доказывает неравенство, а подтверждает, что ключевую роль в ней сыграли неправильно выбранный момент, а также неспособность чехов в полной мере воспользоваться дипломатическими возможностями», — указывает автор статьи.

Сейчас европейские правительства налаживают переговоры с Россией на тему Украины, а дипломатические высылки в ряде стран уже состоялись еще до «дела Врбетице», напомнил Валашек. Кроме того, количество людей, которое та или иная страна хочет и может отправить домой, ограничено.

Накануне министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек признался, что отношения Праги и Москвы достигли низшей точки со времен «бархатной революции» 1989 года. Своей точкой зрения глава чешского МИД поделился в ходе видеоконференции с вашингтонским Атлантическим советом

россия чехия врбетице
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