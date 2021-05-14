Касперская не исключает причастность ЦРУ к хакерской атаке на Colonial Pipeline

Кубинка, Московская область, 14 мая. Хакеры из Центрального разведывательного управления могли участвовать в кибератаке на Colonial Pipeline. Об этом высказалась президент компании Info Watch Наталья Касперская.

Предпринимательница прокомментировала виртуальное нападение на американского топливного оператора. По ее словам, нельзя с уверенностью говорить о «причастности россиян» к кибератаке. Хакеры из ЦРУ могут быть замешаны в нападении на Colonial Pipeline, предположила Касперская в беседе с РИА Новости.

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопросы о выплате многомилионного выкупа хакерам после атаки на компанию. Виртуальное нападение произошло 7 мая и сбило работу трубопровода.