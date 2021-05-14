«Этот день в истории». Что произошло 14 мая, праздники, факты, люди

Каждый новый выпуск «Этот день в истории» — экскурс в прошлое. Рассказываем об интересных фактах, событиях и известных людях, родившихся в эту дату.

«Вот пошел он к синему морю...» — знаменитое произведение Александра Сергеевича Пушкина вышло в свет в этот день 186 лет назад. «Сказка о рыбаке и рыбке» знакома каждому ребенку. Выражение «Остаться у разбитого корыта» стало крылатой фразой. Это произведение поэт написал в едином порыве за полтора года.

Сегодня же есть повод поздравить тех, кто зарабатывает в Интернете, программистов, дизайнеров, копирайтеров, различных менеджеров, тех, кто трудится вне офиса и не состоит в штате компании — фрилансеров. Эти люди сами выбирают заказчиков своей работы, устанавливают свободный график. Ежегодно количество фрилансеров в нашей стране и по всему миру растет. И способствует этому доступный каждому Интернет.

14 мая родились люди, которые оставили большой отпечаток в истории: святой, основатель Троице-Сергиевой лавры Сергей Радонежский, американский кинорежиссер Джордж Лукас, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг.

Чем еще примечательно 14 мая расскажем в программе «Этот день в истории».