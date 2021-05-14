Отмену моратория на смертную казнь обсудят в ток-шоу ФАН «Слово против слова»

Очередные публичные дебаты на площадке пресс-центра «Патриот» пройдут в пятницу, 14 мая, в 15:00. Дискуссия будет посвящена теме моратория на смертную казнь в России. Напомним, смертная казнь в Российской Федерации по действующей Конституции 1993 года «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и больше не может применяться с 16 апреля 1997 года. То есть наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться.

Однако подобный гуманизм по отношению к закоренелым преступникам, включая террористов и серийных маньяков, встречает все большее раздражение в обществе. После кровавой атаки на казанскую гимназию голоса тех, кто не хочет видеть убийцу детей и учителей живым и здоровым, раздаются все громче.

Не пора ли отменить мораторий на смертную казнь хотя бы для публичных преступлений, где не может идти речь о судебной ошибке?

Об этом поспорят в студии:

— Елена Владимировна Бабич, общественный деятель, руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица», писатель.

— Вячеслав Павлович Чеботарь, петербургский художник, живописец, скульптор, архитектор, ректор художественной академии «Сверхкартина Вячеслава Чеботаря».

Сценарий дебатов предусматривает три этапа:

— вопросы от ведущего;

— вопросы участников друг другу;

— вопросы от журналистов.

А на вопрос, кто победил в дебатах, ответят зрители и читатели Федерального агентства новостей.

Федеральное агентство новостей /

К итоговому материалу, где мы разместим также видео, будет прикреплен опрос, в ходе которого любой читатель и зритель сможет выразить свое мнение и отдать голос за одного из участников дебатов. Голосование продлится неделю, до четверга, 20 мая. Победитель будет объявлен 21 мая.

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) объявило о запуске на площадке медиацентра «Патриот» общественно-политических дебатов «Слово против слова» в апреле 2021 года.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в наших мероприятиях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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