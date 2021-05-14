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Как облегчить автолюбителям техосмотр автомобиля обсудят в медиацентре «Патриот»

Общество
Как облегчить автолюбителям техосмотр автомобиля обсудят в медиацентре «Патриот»
ПолитРоссия  / 

Пресс-конференция на тему «Как сделать техосмотр доступнее, а также как перестать экономить на ремонте автомобиля» пройдет в пятницу, 14 мая, в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эксперты обсудят, на чем научились экономить российские автолюбители за время пандемии, и как это сказалось на статистике дорожно-транспортных происшествий, возникающих из-за неисправных авто. Можно ли исправить ситуацию, изменив, а то и ужесточив правила техосмотров, как это планируется сделать в скором будущем в России; а также как научить российских автомобилистов грамотно подходить к техническому состоянию своих транспортных средств, — об этом тоже расскажут участники пресс-конференции.

В мероприятии примут участие президент Ассоциации НАПТО Сергей Зубриський, председатель Санкт-Петербургского регионального Совета Ассоциации НАПТО Александр Довгалюк и эксперт по безопасности дорожного движения Александр Сальников.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

дтп техосмотр медиагруппа патриот
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