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Названы необходимые к маркировке товары в России

Общество
Названы необходимые к маркировке товары в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 мая. Более 75% россиян считают, что введение маркировки позволит решить проблемы подделки товаров, свидетельствуют данные опросы ЦРПТ.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выяснил, что большинство россиян придерживаются мнения, что проблема нелегального товарооборота требует решения со стороны государства. Граждане (75% опрошенных) считают, что маркировка поможет решить эту проблему.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов заявил, что чаще всего россияне сомневаются в подлинности алкоголя, парфюмерии, обуви, одежды и табака.

«В тройку товаров, которые необходимо маркировать в первую очередь, с точки зрения опрошенных, вошли лекарства (71,2%), алкоголь (60,3%) и продукты питания (55,2%)», — сообщает пресс-служба Юсупова.

В начале мая российское правительство утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке биологически активных добавок к пище. Он продлится с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года.

опрос маркировка црпт
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