Пресс-секретарь армии Израиля оценил возможность входа войск в сектор Газа

Тель-Авив, 14 мая. Приказ о готовности осуществить полномасштабное наступление на сектор Газа есть. Об этом заявил пресс-секретарь армии Израиля Йонатан Конрикус.

Столкновения армий Израиля и Палестины начались в понедельник 10 мая. В результате ракетных обстрелов погибли мирные жители с обеих сторон.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции против палестинского движения ХАМАС. По его словам, израильские вооруженные силы продолжат наступление «столько времени, сколько потребуется».