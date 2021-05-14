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Пресс-секретарь армии Израиля оценил возможность входа войск в сектор Газа

  /   Обновлено: 14 мая 2021 08:55
Политика
Пресс-секретарь армии Израиля оценил возможность входа войск в сектор Газа
Федеральное агентство новостей

Тель-Авив, 14 мая. Приказ о готовности осуществить полномасштабное наступление на сектор Газа есть. Об этом заявил пресс-секретарь армии Израиля Йонатан Конрикус.

Столкновения армий Израиля и Палестины начались в понедельник 10 мая. В результате ракетных обстрелов погибли мирные жители с обеих сторон.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции против палестинского движения ХАМАС. По его словам, израильские вооруженные силы продолжат наступление «столько времени, сколько потребуется».

израиль палестина сектор газа йонатан конрикус
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