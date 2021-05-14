Пресс-секретарь израильской армии опроверг вторжение ЦАХАЛ в сектор Газа

Тель-Авив, 14 мая. Армия обороны Израиля не входила на территорию сектора Газа, однако наносила удары по объектам внутри анклава. Об этом сообщил пресс-секретарь израильских вооруженных сил.

Палестино-израильский конфликт начал обостряться в понедельник вечером. За это время Израиль и Палестина практически не прекращали ракетные обстрелы друг друга.

На данный момент пиком эскалации стало нападение Армии обороны Израиля на территорию сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция армии страны будет продолжаться «столько, сколько требуется».