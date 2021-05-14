Де Ниро уехал со съемок фильма Скорсезе из-за травмы ноги

Москва, 14 мая. Голливудский актер Роберт де Ниро был вынужден уехать со съемок фильма «Убийцы цветочной луны» из-за травмы ноги. Работа над фильмом проходит в Оклахоме.

Актер повредил ногу не во время съемочного процесса, а в поездке. Обстоятельства получения травмы де Ниро остаются неизвестными. Накануне он отправился в Нью-Йорк, чтобы в пятницу посетить врача.

Согласно информации американских СМИ, травма актера не скажется на сроках работы над фильмом. Все сцены с де Ниро уже готовы, в связи с чем его присутствие в Оклахоме не является обязательным.

Роберт де Ниро исполнит роль в новом фильме режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». В основу сюжета киноленты легло одноименное произведение писателя Дэвида Гранна. Вместе с де Ниро в фильме снимается Леонардо Ди Каприо.

Режиссеры Мартин Скорсезе и Пол Шредер займутся созданием нового проекта под названием «Апостолы и апокрифы». Сериал станет художественной интерпретацией наподобие фильма «Последнее искушение Христа», над которым киноделы уже работали вместе. Проект планируется представить в течение трех лет.