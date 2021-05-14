Регионы РФ получат субсидии на программу по жилью для осиротевших детей

Москва, 14 мая. Российским субъектам предоставят средства из федерального бюджета на софинансирование обязательств по предоставлению жилплощади детям-сиротам.

Субсидии будут предоставляться регионам при наличии собственных средств, поскольку действуют условия софинансирования. В субъекте должна иметься госпрограмма по обеспечению жилплощади осиротевших и оставшихся без попечения родителей детей. Кроме того, необходимо наличие перечня нуждающихся в жилье сирот в возрасте от 18 до 23 лет.

Также местным властям будет необходимо сформировать акты о невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых ими жилплощадях. Постановление правительства, регулирующее порядок субсидий, вступает в силу 14 мая.

Недавно также были введены субсидии для экспортеров лекарственных средств. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.