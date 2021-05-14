«Яндекс» выявил самые популярные запросы о Булгакове и его произведениях

Москва, 14 мая. Поисковая система «Яндекс» к 130-летию со дня рождения писателя Михаила Булгакова проанализировала посвященные классику запросы в интернете. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Больше всего пользователей интересует место рождения Булгакова (100 запросов), причина его смерти (100 запросов) и год написания повести «Собачье сердце» (84 запроса). Именно это произведение чаще всего ищут в Сети (100), роман «Мастер и Маргарита» — 79 раз, рассказ «Морфий» — 59, передает ТАСС.

Наибольшее количество вопросов посвящено роману «Мастер и Маргарита». Пользователей «Яндекса» интересует возраст героев произведения, состав свиты Воланда и личность кота Бегемота.

Юбилей Владимира Ленина ранее отметили «фирменным» пирогом с яблоками в Самаре. Праздник прошел тихо, как и 150-летие в прошлом году из-за пандемии COVID-19.