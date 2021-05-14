Стартап молодого предпринимателя для помощи геймерам привлек $6 млн

Москва, 14 мая. Автор стартапа Legionfarm Алексей Белянкин попал в число номинантов в рейтинге 30 самых перспективных молодых россиян по версии Forbes. Его идея смогла привлечь 6 млн долларов.

Стартап 28-летнего предпринимателя создан для помощи геймерам, чтобы усовершенствовать их игровые навыки. Инвестиции удалось привлечь в ходе раунда А. Оценка компании пока неизвестна.

По словам Белянкина, деньги удалось привлечь частями в течение последних 12 месяцев в виде ценных бумаг. Они подтверждают возможность инвестора купить долю по оговоренной цене. В нынешнем году автор стартапа планирует получить больше средств. Компания уже потратила 1 млн долларов на выплаты профессиональным геймерам за игровые часы.

Некоторые россияне считают, что денежные инвестиции представляют собой рискованное занятие. И гражданам с низким уровнем дохода, желающим вложиться в ту или иную компанию, следует отказаться от этой затеи, считает экономист Андрей Колганов.