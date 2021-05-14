Житель Вольска насмерть забил приятеля табуретом

Вольск, 14 мая. Полиция задержала 37-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве приятеля. Мужчина обвиняется в том, что до смерти забил своего приятеля табуретом во время попойки.

«Стандартная «бытовуха», к сожалению, в нашей области происходит множество подобных трагедий. Распитие спиртных напитков сопровождает более половины всех совершаемых преступлений. Теперь убийце, если его вину докажут, придется провести от шести до десяти лет за решеткой», — рассказал корреспонденту ФАН юридический консультант Валерий Трофимов.

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