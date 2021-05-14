Более 400 км автодорог отремонтируют в Вологодской области

Вологда, 14 мая. Более 400 километров автодорог отремонтируют в Вологодской области в этом году. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, планируется отремонтировать 379 километров региональных дорог и 25 километров муниципальной дорожной сети.

«Общая стоимость работ составит порядка 8,1 млрд рублей — это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется с 2019 года. С 2021 года в проект планируется включить еще два новых направления «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети».