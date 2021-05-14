Автомобилистка на Kia Rio выехала в кювет и опрокинулась на крышу в Башкирии

Уфа, 14 мая. Женщина, которая находилась за рулем автомобиля марки Kia Rio, получила травмы в результате ДТП с вылетом в кювет в Башкирии. Об этом сообщили в республиканском ГИБДД.

ЧП произошло в Чишминском районе Башкирии накануне днем. Женщина, двигаясь в Самару, вылетела в кювет на 1416 км федеральной трассы М-5 «Урал». После этого машина перевернулась на крышу.

Пострадавшая автомобилистка доставлена в больницу. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство по факту данного инцидента.

Также недавно под колесами BMW в Петербурге пострадала первоклассница. Женщина, управлявшая иномаркой, заявила, что наехала на подростка, когда поехала на «зеленый» сигнал светофора. На данный момент ученица первого класса находится в больнице.