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Происшествия
Автомобилистка на Kia Rio выехала в кювет и опрокинулась на крышу в Башкирии
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Автомобилистка на Kia Rio выехала в кювет и опрокинулась на крышу в Башкирии

Происшествия
Автомобилистка на Kia Rio выехала в кювет и опрокинулась на крышу в Башкирии
пресс-служба администрации Краснодара

Уфа, 14 мая. Женщина, которая находилась за рулем автомобиля марки Kia Rio, получила травмы в результате ДТП с вылетом в кювет в Башкирии. Об этом сообщили в республиканском ГИБДД.

ЧП произошло в Чишминском районе Башкирии накануне днем. Женщина, двигаясь в Самару, вылетела в кювет на 1416 км федеральной трассы М-5 «Урал». После этого машина перевернулась на крышу.

Пострадавшая автомобилистка доставлена в больницу. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство по факту данного инцидента.

Также недавно под колесами BMW в Петербурге пострадала первоклассница. Женщина, управлявшая иномаркой, заявила, что наехала на подростка, когда поехала на «зеленый» сигнал светофора. На данный момент ученица первого класса находится в больнице.

ГИБДД дтп kia rio башкортостан
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